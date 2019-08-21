Сеул, , 08:52 — REGNUM

Северная Корея продолжала ядерные разработки в 2018 году, о чём свидетельствует работа исследовательского реактора в Йонбёне. Об этом сообщает 21 августа южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Эксперты МАГАТЭ изучили спутниковые снимки ядерного центра Йонбён и пришли к выводу, что реактор мощностью 5 МВт работал до середины августа 2018 года, потом до конца ноября действовал с перебоями, а позже не работал вовсе. Пхеньян «добился дополнительного прогресса» в ядерных исследованиях, заключили они.

Отмечается, что доклад международного агентства подготовлен для 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнёт работу 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР объяснила действиями США свои разработки в области ядерного и ракетного вооружения. Пхеньяну, как отмечалось, приходится укреплять оборону из-за «неизменной враждебной политики» Вашингтона.

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