21 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Пашинян может вновь оказаться на улице, где, вполне вероятно, очень успешно будет бороться за отмену решения своего же правительства о разрешении эксплуатации золотоносного рудника Амулсар и защиту ухудшающейся с каждым днем экологии страны.

Симон Караханян, , 08:43 — REGNUM

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна разрешить работы на золотоносном месторождении Амулсар может стать решающим в его дальнейшей политической судьбе.

Протест против эксплуатации Амулсарского рудника Armecofront.net

Некогда ярый противник эксплуатации Амулсарского рудника, рупор экологов, оппозиционер — Пашинян сегодня уже дал согласие на возобновление золотодобычи, чем вызвал резко негативную реакцию своих же сторонников. Не всех пока что. То, что армянским политикам и чиновникам присуще менять мнение в зависимости от занимаемой должности, — давно известно. Достаточно вспомнить премьера Тиграна Саркисяна, который до того, как возглавил коллегию Евразийской экономической комиссии, считал, что Армении нечего делать в Таможенном союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном. А с 2016 года Т. Саркисян занят тем, что расширяет партнерство ЕАЭС.

Тигран Саркисян Kremlin.ru

Этот пример хоть и связан непосредственно с Арменией, тем не менее локализация его — вне пределов страны. Другое дело совсем свежайшая история — вынужденная отставка премьер-министра Сержа Саркисяна. Уступивший свой пост премьера Николу Пашиняну бывший президент С. Саркисян подогрел народ восстать против себя обыкновенной ложью: сперва обещал, что не будет выдвигаться на пост премьера и уйдет, завершив второй срок президентства, а потом просто передумал.

Серж Саркисян President.am

От премьера Пашиняна народ, приведший его к власти, ожидал по меньшей мере непродолжения социально-экономической линии предыдущих властей. Но этого не произошло. Та же пенсионная реформа, те же налоговые нововведения, бьющие по карманам людей, и это все на фоне ухудшающейся экологии.

Способна ли ситуация накалиться до такой степени, чтобы Николу Пашиняну пришлось оставить пост? Да, потому что многие видели в нем спасителя, а его каждое новое действие вызывает разочарование. Если решение об эксплуатации рудника разделило даже членов самой правящей партии «Гражданский договор» на два лагеря, значит, вскоре мы увидим новых лидеров новых протестных движений. Не исключено, что протесты будут перманентными, активность их спадёт с приходом зимы, власти тоже будут всячески подавлять их: аресты, задержания, запреты на проведение акций. Выльется ли это в новую революцию или, может быть, даже переворот — пока рано делать какие-либо прогнозы. Но в случае, если Никол Пашинян не решит вопрос с протестными настроениями экологов, ему придется уступить свое премьерское кресло.

Никол Пашинян President.am

В этой протестной истории есть как минимум еще один игрок — это оказавшиеся вне стен парламента и правительства представители правящей ранее Республиканской партии Армении. Они не упустят такого удобного случая, чтобы не подогреть протестные настроения. В результате Пашинян может вновь оказаться на улице, где, вполне вероятно, очень успешно будет бороться за отмену решения своего же правительства о разрешении эксплуатации золотоносного рудника Амулсар и защиту ухудшающейся с каждым днем экологии страны.