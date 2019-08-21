Киев, 21 августа 2019, 08:45 — REGNUM
Крупнейшие государственные компании Украины нужно разделить на части и продать, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко 20 августа в эфире радио «Новое время».
Устенко считает, что предприятия «Укрспирт» и «Государственная продовольственная-зерновая корпорация» должны быть приватизированы.
Эксперт добавил, что «Укрзализныцю» нужно распродать по частям, оставив в руках государства стратегически важные вещи.
Он также призвал не ждать благоприятной ситуации на мировых рынках и избавляться от украинских монополистов немедленно:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в области экономики Александр Охрименко заявил, что на Украине не осталось интересных активов, кроме земли. По его мнению, иностранных инвесторов также может заинтересовать добыча сланцевого газа, но эксперт сомневается, что местные олигархи пустят на Украину кого-то чужого.
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