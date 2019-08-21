Киев, , 08:45 — REGNUM

Крупнейшие государственные компании Украины нужно разделить на части и продать, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко 20 августа в эфире радио «Новое время».

«Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцю». Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают,… должны просто уйти», — рассказал он.

Устенко считает, что предприятия «Укрспирт» и «Государственная продовольственная-зерновая корпорация» должны быть приватизированы.

Эксперт добавил, что «Укрзализныцю» нужно распродать по частям, оставив в руках государства стратегически важные вещи.

Он также призвал не ждать благоприятной ситуации на мировых рынках и избавляться от украинских монополистов немедленно:

«Что для нас лучше: ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?» — отметил Устенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в области экономики Александр Охрименко заявил, что на Украине не осталось интересных активов, кроме земли. По его мнению, иностранных инвесторов также может заинтересовать добыча сланцевого газа, но эксперт сомневается, что местные олигархи пустят на Украину кого-то чужого.

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