Джакарта, , 08:42 — REGNUM

Власти Индонезии направили дополнительные войска в Западный Папуа после расширения здесь протестной активности, об этом 21 августа сообщает Al Jazeera.

Видеозапись, попавшая в распоряжение телекомпании, свидетельствует о том, что сотни военнослужащих прибывают в город Маноквари, где начались акции протеста местных жителей.

Представитель вооруженных сил Индонезии генерал-майор Сисриади подтвердил данный факт, добавив, что в город было направлено порядка 300 военнослужащих.

Напомним, беспорядки в Западной Папуа начались после того, как правоохранительные органы Индонезии задержали несколько студентов, проявивших неуважение к государственному флагу страны в день ее независимости.

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