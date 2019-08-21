Париж, , 08:25 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министрами Индии, Великобритании и Греции, передает TV5 Monde .

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон примет премьер-министра Индии Нарендру Моди 22 августа и пригласит его на две ключевые сессии саммита G7 в Биаррице (Франция).

Ожидается, что Индия примет участие в сессиях по климату и цифровым технологиям. Франция надеется, что Индия, один из основных источников выбросов парниковых газов, пойдет дальше целей Парижского соглашения по климату. Париж также ищет поддержки Индии в цифровой повестке дня, включая борьбу с кибератаками.

Известно, что встреча глав государств состоится в четверг вечером 22 августа в замке Шантийи, который расположен в одноименной коммуне недалеко от Парижа.

В этот день, 22 августа, глава Франции также планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и с новым главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом.

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон затронут тему выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), а с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент Франции «обсудит все европейские вопросы, двусторонние отношения и ситуацию в Восточно-Средиземноморском регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семерки» пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года.

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