Сеул, , 08:17 — REGNUM

Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн не планирует занимать должность посла Соединённых Штатов в России. Об этом дипломат заявил в Сеуле, где находится для переговоров с южнокорейскими официальными лицам, сообщает 21 августа агентство Reuters.

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Кремль: Трамп уведомил Путина о скорой смене посла США в РФ

Бигэн сообщил, что отказывается от предлагаемого ему президентом США Дональдом Трампом поста посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса по денуклеаризации Северной Кореи.

Американский спецпредставитель также заявил, что Соединённые Штаты будут готовы возобновить переговоры с Северной Кореей, как только Пекин будет готов к этому.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно о намерениях действующего посла США в России Джона Хантсмана уйти в отставку. В своём письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу, он выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.

Глава белого дома во время недавней телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил главе государства о скорой смене посла США в РФ, пообещав, что кандидатура нового представителя США в РФ будет внесена уже в ближайшее время. В числе кандидатов на этот пост назывался спецпредставитель США по Северной Корее Стивена Бигэна. В администрации США считают, что в качестве посла США в РФ он может оказаться полезным для экономического взаимодействия двух стран. Так, у Бигэна есть опыт общения с официальными лицами из РФ, в частности — работы в Ford Motor, касающейся налаживания связей с иностранными властями.

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