Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:17 — REGNUM

Впервые правительство Германии доставило в страну детей граждан, воевавших на Ближнем Востоке на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает немецкий канал n-tv со ссылкой на заявление полиции.

20 августа в аэропорту Франкфурта-на-Майне приземлился самолет, прилетевший из Эрбиля (Ирак). На его борту находились сестры двух и четырех лет, а также семилетний мальчик. Дети прилетели из Ирака в сопровождении родных бабушек, которые специально вылетели в Эрбиль. Подробностей полиция не предоставляет.

По данным Министерства иностранных дел, четверо детей были переданы сотрудникам Генерального консульства Германии в Эрбиле 19 августа на границе между Сирией и Ираком. Представитель курдских властей в Сирии сказал, что это были трое сирот и больной младенец. После разгрома террористов они находились в лагере беженцев Аль-Холь, который находится под контролем курдов. О местонахождении больного ребенка полиция ФРГ не сообщает.