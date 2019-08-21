Москва, , 07:34 — REGNUM

Главными темами обсуждения на встрече президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё станут вопросы двустороннего сотрудничества и международная повестки дня, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: ЕС: Россия в Арктике не наступает, а обороняется

В частности, лидеры двух стран обсудят отношения России с Европейским союзом в контексте председательства Финляндии в Совете ЕС.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы взаимодействия России и Финляндии в Арктике и безопасность полётов авиации над Балтикой.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 августа, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Финляндию.

Ранее на эту тему: Путин посетит Финляндию с рабочим визитом