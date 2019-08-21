Москва, , 07:35 — REGNUM

В первичном звене российского здравоохранения наблюдается «провал», который не позволит достичь целей национального проекта «Здравоохранение». Нужна немедленная модернизация первичного звена, заявил на совещании в Кремле президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что если ситуация останется прежней, добиться снижения количества инфарктов и инсультов не удастся.

«Потому что в первичном звене провал — вот в чём проблема», — сказал Путин.

Минздрав и правительство в целом должны проанализировать всю систему первичного уровня и особенно качество организации заработной платы. В регионах, добавил президент, что-то «до конца эффективно не работает», хотя меры по укреплению этого звена уже дважды предпринимались.

Глава государства поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена, а к 1 июля 2020 года, подчеркнул он, все регионы должны иметь свою программу модернизации.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также назвал необходимой систему, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы. Ресурсы, выделенные на нацпроект «Здравоохранение», должны быть потрачены с умом, отметил он.

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