Анкара, , 07:32 — REGNUM

Власти Турции выступили с осуждением террористического акта в Буркина-Фасо, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы опечалены террористическим актом против правоохранительных служб штата Сум на севере Буркино-Фасо, в результате которого погибли и получили ранения люди» , — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа в Буркино-Фасо произошло нападение на представителей вооруженных сил страны, в результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек. Правительство страны объявило чрезвычайное положение сразу в 13 районах страны.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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