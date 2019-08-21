Анкара, 21 августа 2019, 07:32 — REGNUM
Власти Турции выступили с осуждением террористического акта в Буркина-Фасо, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Как передавало ИА REGNUM, 19 августа в Буркино-Фасо произошло нападение на представителей вооруженных сил страны, в результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек. Правительство страны объявило чрезвычайное положение сразу в 13 районах страны.
Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
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