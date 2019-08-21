Берлин, , 07:24 — REGNUM

Министры иностранных дел Германии и Италии Хайко Маас и Энцо Моаверо Миланези обсудили ситуацию со спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море по телефону. В беседе оба согласились с тем, что необходимо выработать общее европейское решение этой проблемы, сообщает германское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте.

«Оба министра согласились с необходимостью европейского решения, которое является справедливым и практически осуществимым для всех государств-членов и позволяет выйти за рамки сегодняшних одноразовых решений. Накануне предстоящей встречи министров иностранных дел Европейского союза в Хельсинки 29 и 30 августа оба министра иностранных дел согласились вновь обсудить этот вопрос там со своими коллегами. Цель должна состоять в том, чтобы как можно скорее найти европейское решение, основанное на солидарности и совместной ответственности», — говорится в сообщении германского ведомства от 20 августа.

Отметим, что под европейским решением имеют в виду принятое Европейской комиссией решение, которое обяжет все входящие в Европейский союз страны действовать одинаковым образом. В настоящее время власти Италии сопротивляются промиграционной политике Брюсселя, запрещая кораблям иностранных неправительственных организаций высаживать в своих портах нелегальных мигрантов. Каждый месяц новое судно при поддержке соседних государств и прессы оказывает давление на министерство внутренних дел Италии, возглавляемое лидером ведущей партии «Лига» Маттео Сальвини.

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