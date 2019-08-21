Вашингтон, , 07:22 — REGNUM

Визит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Данию, который был запланирован на 2−3 сентября, отменен, об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным телеканала, «в настоящий момент» поездка американского лидера в Данию «отменена». С чем именно связано такое решение, не сообщается.

Напомним, ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что решил перенести встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за того, что она «не заинтересована обсуждать продажу Гренландии». Глава Белого дома также отметил, что «переносит встречу на другое время».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что действительно обсуждал со своими советниками возможность покупки Гренландии, однако подчеркнул, что эта покупка не является приоритетной задачей. В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров не продается.

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