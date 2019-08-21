Грузия, , 07:20 — REGNUM

В Грузии суд арестовал банковские счета учредителей крупнейшего коммерческого банка в стране TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Об этом 20 августа на своей странице в Facebook сообщил Хазарадзе.

Учредитель банка считает, что арест счетов направлен на остановку анонсированного общественного движения и воспрепятствование реализации бизнес-проектов, в том числе строительства порта в Анаклии.

Напомним, в конце июля 2019 года Генеральная прокуратура Грузии предъявила учредителям TBC Bank обвинение в легализации незаконных доходов на сумму $16,7 млн в 2007—2008 годах.

Отметим, что строительство глубоководного порта в Анаклии осуществляет «Консорциум развития Анаклия», который был основан TBC Holding и американской компанией Conti International LLC. После предъявления обвинение Мауки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, 15 августа, компания из США вышла из проекта.

Ранее учредители TBC Bank также заявляли о создании политического движения и намерении принять участие в парламентских выборах в 2020 году.

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