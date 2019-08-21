Москва, , 07:19 — REGNUM

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций соберётся на внеплановое заседание. Провести его после испытаний Соединёнными Штатами крылатых ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) потребовала России и Китай. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Заседание запланировано на 22 августа, сообщает ТАСС.

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В МИД РФ обвинили США в нагнетании военной напряженности

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Пентагон заявил о проведённом США первом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), переставшим действовать только 2 августа 2019 года. Как отметили в американском ведомстве, ракета — вариант «Томагавка» — была выпущена из мобильной пусковой установки на острове Сан-Николас в штате Калифорния и «успешно поразила цель после полёта дальностью более 500 километров». Как подчеркнули в минобороны США, собранные в ходе испытания данные и сделанные выводы будут использованы при дальнейшем развитии вооружения данного типа.

В МИД РФ заявили, что США, проведя испытания крылатой ракеты, взяли курс на нагнетание военной напряжённости. В свою очередь в МИД Китая отметили, что подобные односторонние действия Вашингтона могут привести к очередному всплеску всемирной гонки вооружений и свидетельствуют о стремлении США «обеспечить себе военное превосходство».