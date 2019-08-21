Париж, , 07:16 — REGNUM

Телефонный разговор министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и его пакистанского коллеги Махдума Шаха Махмуда Хуссейна Куреши состоялся во вторник, 20 августа, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Министры обсудили ситуацию в Джамму и Кашмире.

Жан-Ив Ле Дриан напомнил о постоянной позиции Франции в отношении Кашмира: Пакистан и Индия, в рамках своего двустороннего политического диалога, должны разрешить этот спор с целью установления прочного мира.

«Франция призывает стороны сдерживать, не обострять и умиротворять ситуацию. Важно воздерживаться от любых мер, которые могут усугубить напряженность», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права.

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