Тегусигальпа, 21 августа 2019, 05:37 — REGNUM
Суд Гондураса признал виновной жену экс-президента Гондураса Порфирио Лобо Розу Елену Бониллу за коррупционные преступления, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу суда.
Сообщается, что Розу Елену Бониллу признали виновной в краже 18,3 млн гондурасских лемпир (около $779 тыс.) из общественных фондов и международных пожертвований, предназначенных для социальных программ. По версии правосудия, средства Бонилла использовала для оплаты свои счетов на медуслуги, проектов по строительству, покупку ювелирных изделий, а также на оплату обучения своих детей.
Теперь ей грозит тюремное заключение на срок от 58 до 87 лет. Наказание для жены экс-президента Гондураса суд объявит на следующей неделе.