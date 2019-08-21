Киев, , 05:22 — REGNUM

Отказ Украины от ядерного оружия после развала СССР произошёл не по воле Киева, заявил первый украинский президент Леонид Кравчук, передаёт «24 канал».

Леонид Кравчук Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

«Нас поставили прямо перед выбором: или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — заявил Кравчук.

Требование американцев объяснялось тем, что на Украине находилось 165 ядерных баллистических комплексов, нацеленных на Штаты. Попадание в цель предусматривалось «специальным шифром».

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