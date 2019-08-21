Киев, 21 августа 2019, 05:22 — REGNUM
Отказ Украины от ядерного оружия после развала СССР произошёл не по воле Киева, заявил первый украинский президент Леонид Кравчук, передаёт «24 канал».
«Нас поставили прямо перед выбором: или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — заявил Кравчук.
Требование американцев объяснялось тем, что на Украине находилось 165 ядерных баллистических комплексов, нацеленных на Штаты. Попадание в цель предусматривалось «специальным шифром».
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