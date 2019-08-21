Курган, , 05:41 — REGNUM

Предвыборная кампания кандидатов в губернаторы Курганской области проходит в спокойном, «скучном» режиме. Отсутствует борьба идей, политических и экономических программ. Скуки добавляет и безальтернативность при наличии сильного кандидата, считает руководитель регионального отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей» Сергей Муратов.

«Я считаю, что выборы губернатора Курганской области проходят в спокойном режиме. Точнее, не в спокойном, а очень скучном. В Курганской области, наверное, впервые такие скучные выборы», — высказал своё мнение порталу «Область 45» Сергей Муратов.

По мнению главного промышленника Зауралья, скука предвыборной кампании обусловлена её безальтернативностью, а также инертностью кандидатов от партий.

«На фоне сильного и деятельного кандидата они не составляют ему конкуренции. У них нет ни ярко выраженной, да и вообще другой, самой простой программы развития области, они над ней не поработали, не просчитали, не посмотрели, руку не приложили, чтобы подготовить документ на перспективу. И здесь, я думаю, проблема не с кандидатами, а с партиями, которые этих кандидатов выдвигают. Разве можно на такой пост выдвигать людей, которые пришли только отметиться? По районам хоть бы один съездил. Они даже не стараются себя продвинуть как кандидатов в губернаторы. Никто не ведет острую политическую борьбу, этого ничего нет», — поясняет свою точку зрения Сергей Муратов.

«Сильным и деятельным кандидатом» Сергей Муратов называет врио губернатора Вадима Шумкова, замечая, что при нынешнем главе Зауралья в регион идёт поток бюджетных средств, которые направлены на ремонт дорог, детских садов, школ, на развитие бизнеса.

«Раньше я не видел такого количества федеральных министров, сколько побывало в Кургане за последние месяцы. Их за последние пять лет столько не было», — отметил Муратов.

Напомним, 8 сентября 2019 года жителям Курганской области предстоит выбрать губернатора из четырёх кандидатов. Это директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, глава региона Вадим Шумков, депутат думы Курганской области Юрий Ярушин и депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.

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