Канберра, , 05:08 — REGNUM

Свою лепту в обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе намерена внести Австралия, сообщил журналистам австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

В рамках участия в «международной миссии по сохранению мира и безопасного судоходства в Ормузском проливе» Австралия направит в Персидский залив ограниченный контингент численностью в двести человек, военный корабль и самолёт.

Напомним, Ормузский пролив на юго-западе соединяется с Персидским заливом, а на юго-востоке — с Оманским заливом. Его северное побережье — территория Ирана, южное — ОАЭ и Омана.

Ормузский пролив очень узкий и при этом стратегически важный, поскольку это единственный водный путь перевозки нефти и газа из стран Персидского залива в третьи страны, в том числе в европейские.

На этой территории идёт так называемая война танкеров. Так, здесь иранские военные задержали британский танкер в прошлом месяце.

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