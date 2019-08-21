Москва, 21 августа 2019, 04:08 — REGNUM
Ситуацию на Корейском полуострове обсудили заместитель российского министра иностранных дел Игорь Моргулов и посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Уточняется, что встреча состоялась 20 августа в российской столице. Дипломаты обсудили также двусторонние отношения Москвы и Сеула.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове остаётся напряжённой в связи с чередой ракетных пусков, проведённых Северной Кореей.
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