Москва, , 04:08 — REGNUM

Ситуацию на Корейском полуострове обсудили заместитель российского министра иностранных дел Игорь Моргулов и посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что встреча состоялась 20 августа в российской столице. Дипломаты обсудили также двусторонние отношения Москвы и Сеула.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове остаётся напряжённой в связи с чередой ракетных пусков, проведённых Северной Кореей.

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