Владивосток, , 04:10 — REGNUM

Довыборы в Думу Владивостока пройдут без кандидата от «Единой России». Представитель партии снял свою кандидатуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидат по округу № 9 Александр Шурыгин отказался от предвыборной гонки и территориальная избирательная комиссия по Первомайскому району утвердила аннулирование его регистрации.

По мнению политического эксперта Сергея Гребенюка, такое решение связано с отсутствием единого понимания партийной кандидатуры в «Единой России», тем более, что Шурыгин имеет весьма низкий политический рейтинг.

По мнению политолога, власть будет оказывать незримую, но ощутимую поддержку другому кандидату — самовыдвиженцу Виталию Горичеву.

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Как сообщало ИА REGNUM, у 13 кандидатов в Тульскую областную думу выявлено несоответствие в представленных сведениях о доходах. Ещё шесть кандидатов имеют судимости.