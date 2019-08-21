Москва, 21 августа 2019, 03:56 — REGNUM
Двусторонние отношения России и Венесуэлы обсудили заместители глав МИД обеих стран на встрече в Москве, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что встреча Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел РФ, и замглавы МИД Венесуэлы Ивана Хиля состоялась 20 августа. Беседа прошла «в доверительной и конструктивной атмосфере».
Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе политического, и дальнейшее усиление взаимодействия на международных площадках.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльский президент Николас Мадуро в середине августа заявил, что Москва и Пекин предложили Каракасу помощь в подготовке спортсменов к Олимпиаде-2020.
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