Москва, , 03:56 — REGNUM

Двусторонние отношения России и Венесуэлы обсудили заместители глав МИД обеих стран на встрече в Москве, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что встреча Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел РФ, и замглавы МИД Венесуэлы Ивана Хиля состоялась 20 августа. Беседа прошла «в доверительной и конструктивной атмосфере».

Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе политического, и дальнейшее усиление взаимодействия на международных площадках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльский президент Николас Мадуро в середине августа заявил, что Москва и Пекин предложили Каракасу помощь в подготовке спортсменов к Олимпиаде-2020.

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