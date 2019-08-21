21 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Очень опасно использовать силу для противодействия процессу воссоединения и выступать в качестве американской стратегической пешки, особенно в период серьёзной напряжённости между Китаем и Соединёнными Штатами.

Максим Исаев, , 07:15 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, 18 августа, что он одобрил продажу Тайваню партии американских истребителей F-16V на сумму $8 млрд. По имеющимся данным, Соединённые Штаты поставят на Тайвань 66 истребителей этого типа, также многие считают, что в Конгрессе процесс одобрения сделки должен пройти гладко, говорится в редакционной статье The Global Times.

КНР и Тайвань

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Нынешнее соглашение предполагает самую крупную поставку американского оружия на Тайвань за последние годы. В 1992 году администрация бывшего президента США Джорджа Буша — младшего решила продать Тайваню 150 истребителей F-16A/B на общую сумму $6 млрд. Тогда эта сделка нанесла ущерб китайско-американским отношениям.

Однако учитывая то, что боеспособность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) постоянно увеличивается, даже если Тайвань станет тратить все свои оборонные бюджеты на покупку американского оружия, это не окажет реального влияния на военную ситуацию в Тайваньском проливе. Для материкового Китая Тайвань больше не является военным конкурентом. Военнослужащие НОАК способны разоружить тайваньских военных в очень короткие сроки. Поставки американского оружия на Тайвань не смогут изменить данную объективную реальность.

Истребители F-16 (cc) Al Jazeera English

С другой стороны, военная сделка между США и Тайванем представляет собой крупнейший шаг в процессе укрепления политических отношений между Соединёнными Штатами и Тайванем. Пекин последовательно выступает против продажи Тайваню американского оружия. На этот раз администрация Трампа решила повторить то, что сделала администрация Буша 27 лет назад. И всё это происходит на фоне напряжённости между Пекином и Вашингтоном. Ожидается, что Китай предпримет серьёзные ответные меры.

Материковая часть Китая может предпринять ответные шаги по двум направлениям. Во-первых, Пекин может усилить военное давление на Тайвань, поэтому президенту Тайваня Цай Инвэнь и её администрации придётся взять на себя соответствующую политическую ответственность. Во-вторых, чем больше оружия покупает Тайвань, тем большему риску он себя подвергает. Тот, кто подталкивает остров к покупке оружия, столкнётся с политическим ущербом. Материковая часть Китая должна действовать твердо, чтобы донести новое политическое понимание военных закупок Тайваня.

Есть много мер, которые материковая часть Китая могла бы задействовать в рамках данного вопроса. На сегодняшний день содействие мирному воссоединению является основной политической целью Пекина в Тайваньском проливе. Политика Китая в отношении Тайваня может измениться, учитывая то, что власти Тайваня решили ухудшить двусторонние отношения. В распоряжении Китая есть ещё один вариант — усиление военного давления.

Цай Инвэнь President.gov.tw

Очень опасно использовать силу для противодействия процессу воссоединения и выступать в качестве американской стратегической пешки, особенно в период серьёзной напряжённости между Китаем и Соединёнными Штатами.

Пекин должен настоять на том, чтобы деньги за проданные F-16V были вычтены из торговли между США и Китаем. Изгибы и повороты в китайско-американских экономических и торговых переговорах указывают нам на то, что у США нет видения окончательного результата, и чем дольше длится борьба с ними, тем больше вероятность того, что мы понесём дополнительный ущерб.

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Мы предлагаем, чтобы Пекин напрямую связал между собой поставки американского оружия на Тайвань с закупкой Китаем сельскохозяйственной продукции США в будущем. Китай будет покупать меньше американской сельскохозяйственной продукции за каждую проданную Тайваню единицу оружия. Если мы примем это решение и будем придерживаться его в течение нескольких лет, это может привести к противостоянию между американскими фермерами и торговцами оружием. Очень быстро внутри США возникнет негативная реакция в отношении военных поставок на Тайвань.

С момента подписания военной сделки на поставку оружия между США и Тайванем до её фактической реализации может пройти немало времени. Мы не должны допустить, чтобы эта сделка была спокойно и беспрепятственно реализована. Мы должны сделать так, чтобы и Тайвань, и Вашингтон поплатились за неё.