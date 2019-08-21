Пекин, 21 августа 2019, 06:46 — REGNUM
Продажа истребителей США на Тайвань может спровоцировать серьёзные ответные действия со стороны Китая, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.
В издании также отметили, что Пекин должен настоять на том, чтобы деньги за проданные F-16V были вычтены из торговли между США и Китаем.
В статье также говорится о том, что благодаря ответным действиям КНР, направленным против американского сельскохозяйственного импорта, «очень быстро внутри США возникнет негативная реакция в отношении военных поставок на Тайвань».
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