Москва, , 03:28 — REGNUM

Международные проблемы, а также отношения России с Европейским союзом обсудили министр иностранных дел Сергей Лавров с коллегой с Мальты Кармело Абелой, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что на встрече, которая состоялась 20 августа, обсуждались проблемы Украины, Сирии, Ливии. Также были затронуты вопросы Совета Европы, ОБСЕ и двусторонних отношений Москвы и Валлетты.

«Министры обсудили также тематику, затронули состояние отношений Россия-ЕС», — говорится в сообщении.