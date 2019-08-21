Пекин, , 06:48 — REGNUM

Продажа американских истребителей Тайваню не сможет повлиять на расстановку сил в Тайваньском проливе, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.

«Учитывая то, что боеспособность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) постоянно увеличивается, даже если Тайвань станет тратить все свои оборонные бюджеты на покупку американского оружия, это не окажет реального влияния на военную ситуацию в Тайваньском проливе. Для материкового Китая Тайвань больше не является военным конкурентом. Военнослужащие НОАК способны разоружить тайваньских военных в очень короткие сроки», — говорится в статье.

В издании добавили, что «поставки американского оружия на Тайвань не смогут изменить данную объективную реальность».

Напомним, в воскресенье, 18 августа, президент США Дональд Трамп подтвердил, что он одобрил продажу Тайваню партии американских истребителей F-16V на сумму $8 млрд. Ожидается, что Конгресс одобрит военную сделку с Тайванем.

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