Пекин, 21 августа 2019, 06:48 — REGNUM
Продажа американских истребителей Тайваню не сможет повлиять на расстановку сил в Тайваньском проливе, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.
В издании добавили, что «поставки американского оружия на Тайвань не смогут изменить данную объективную реальность».
Напомним, в воскресенье, 18 августа, президент США Дональд Трамп подтвердил, что он одобрил продажу Тайваню партии американских истребителей F-16V на сумму $8 млрд. Ожидается, что Конгресс одобрит военную сделку с Тайванем.
Читайте ранее в этом сюжете: Конгрессмены США поддержали сделку по продаже Тайваню самолетов F-16