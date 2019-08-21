Саранск, , 03:13 — REGNUM

Российский хоккеист Александр Овечкин дал согласие войти в совет при главе Мордовии, который занимается вопросами развития спорта и физкультуры в республике. Инициативу пригласить именитого спортсмена в совещательный орган ранее выдвинул сам глава региона Владимир Волков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Александр Овечкин (cc) Michael Miller

Овечкин, хотя и играет на сегодня в американском клубе «Вашингтон Кэпиталз», но входит в состав российской сборной по хоккею, представляя страну на мировых чемпионатах. Александр Овечкин в 2018 году получил Кубок Стэнли.

В Саранске есть собственный хоккейный клуб, носящий название «Мордовия». Он создан в 2011 году и выступает в первенстве Высшей хоккейной лиги.

Помимо хоккеиста в совете, созданном в Мордовии в 2002 году, уже есть ряд других знаменитых спортсменов и громких имён мира спорта. Среди них, например, замминистра спорта РФ Павел Новиков, глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев, олимпийский чемпион Алексей Мишин и ряд других.

Напомним, задачей совета является привлечение инвестиций в спортивную инфраструктуру республики, подготовка различных предложений, направленных на развитие данной сферы, а также пропаганда здорового образа жизни.