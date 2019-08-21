Вашингтон, , 06:50 — REGNUM

Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ должны дать отпор западному пессимизму в отношении глобализации и выступить за создание новой архитектуры свободной торговли, заявил старший научный сотрудник Школы перспективных международных исследований Пола Х. Нитце при Университете Джона Хопкинса Афшин Молави в статье для издания Syndication Bureau.

«В то время как некоторые уже смирились с «новой нормой», которую задают обратный процесс глобализации и низкие темпы экономического роста, ближневосточные государства могут и должны противостоять этому, в основном западному пессимизму и отстаивать создание новой архитектуры торговли, основанной на разумной политике и сильных институтах, которые поддерживают процветающий и инновационный частный сектор в сочетании с разумными инвестициями в навыки и образование», — заявил Молави.

По словам Молави, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ должны воспользоваться «уникальным стечением обстоятельств», поскольку они оказались в «положении, которое позволило бы им повлиять на формирование мирового порядка».

Напомним, ранее президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси вступил в должность главы Африканского союза. Тем временем в ноябре 2020 года Саудовская Аравия примет у себя саммит G20, а ОАЭ на два года возглавят Ассоциацию регионального сотрудничества стран Индийского океана (АРСИО), в которую входят некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик.

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