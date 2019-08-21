Вашингтон, 21 августа 2019, 06:50 — REGNUM
Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ должны дать отпор западному пессимизму в отношении глобализации и выступить за создание новой архитектуры свободной торговли, заявил старший научный сотрудник Школы перспективных международных исследований Пола Х. Нитце при Университете Джона Хопкинса Афшин Молави в статье для издания Syndication Bureau.
По словам Молави, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ должны воспользоваться «уникальным стечением обстоятельств», поскольку они оказались в «положении, которое позволило бы им повлиять на формирование мирового порядка».
Напомним, ранее президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси вступил в должность главы Африканского союза. Тем временем в ноябре 2020 года Саудовская Аравия примет у себя саммит G20, а ОАЭ на два года возглавят Ассоциацию регионального сотрудничества стран Индийского океана (АРСИО), в которую входят некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик.
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