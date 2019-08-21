Вашингтон, , 03:05 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп решил перенести встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии Соединенным Штатам. Об этом американский президент заявил на своей странице в Twitter.

«Дания — особенная страна с невероятными людьми, но из-за комментариев премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении продажи Гренландии, я перенесу нашу встречу, которая должна была состояться через две недели, на другое время», — заявил он.

Трамп также поблагодарил главу датского правительства за прямолинейность и отметил, что благодаря этому было сэкономлено большое количество времени и усилий США и Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на информацию о заинтересованности Трампа в покупке Гренландии однозначно заявила, что остров не продается. Тем не менее, некоторые члены датской королевской семьи не исключили продажу Гренландии в будущем. По их мнению, жители острова сами в праве определять свою судьбу.

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