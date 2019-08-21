Вашингтон, , 02:54 — REGNUM

Командование Космическими силами Соединенных Штатов будет сформировано и приступит к работе 29 августа, объявил глава Комитета начальника штабов ВС США Джозеф Данфорд на заседании Национального космического совета.

«Мы сразу передадим ему в подчинение 87 частей и подразделений», — добавил он.

Данфорд подчеркнул, что в подчинение новому роду войск в США перейдут силы и средства, осуществляющие оповещение о ракетных угрозах, управляющие работой спутников и космическими полетами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года стало известно, что командовать Космическими силами США будет генерал американских военно-воздушных сил Джон Реймонд. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости создать космические войска, которые со временем станут отдельным от Пентагона ведомством.