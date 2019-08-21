Лондон, , 06:52 — REGNUM

У Великобритании появились признаки несостоявшегося государства, заявил ректор Оксфордского университета Крис Паттен в статье для издания Project Syndicate.

«Что такое несостоявшееся государство? Не так давно, когда я служил в Департаменте международного развития и содействия развитию за рубежом, а затем занимал должность Европейского комиссара по внешним связям и Европейской политике соседства, я, вероятно, попытался бы ответить на данный вопрос, указав на конкретные примеры, включая ряд стран из Латинской Америки и Африки», — завил Паттен.

По словам ректора Оксфордского университета, «теперь ряд критериев, свойственных несостоявшемуся государству, можно встретить не только в Латинской Америке или Африке».

«Действительно, многие в Британии обеспокоены тем, что и у нас, в рамках наших собственных границ, которые будут закрыты после Брексита, провал становится всё более очевидным, особенно в том, что касается управления страной», — добавил Паттен.

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