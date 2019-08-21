Уфа, , 02:43 — REGNUM

Вместо ушедшего в добровольную отставку после семи лет работы Алексея Карпухина кресло главы министерства промышленности и инновационной политики Башкирии занял первый замминистра Фарит Гильманов, ставший временно исполняющим обязанности. Соответствующий указ подписан 20 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С марта 2011 года Фарит Гильманов был главой города Салавата, до февраля 2019 года занимая пост сити-менеджера этого города. Позднее его назначили первым заместителем министра. До этих должностей Гильманов работал в силовых ведомствах, а с 2005 года по март 2011 года был начальником отдела государственной пожарной инспекции Салавата, закончив службу в звании подполковника внутренней службы МЧС России.

Напомним, за август 2019 года это второе назначение главы министерства в правительстве Башкирии. В начале месяца вместо уволившегося по собственному желанию Мирхайдара Фатхуллина пост врио министра природопользования и экологии республики занял Урал Искандаров. Новый министр родился в Уфе, до назначения и с 1994 года работал судьёй Арбитражного суда Башкирии.