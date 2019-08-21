Нью-Йорк, США, 21 августа 2019, 02:29 — REGNUM
Максимальные усилия будут приложены Вашингтоном для предотвращения поставок иранской нефти правительству Сирии, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.
Комментируя сообщение о следовании иранского нефтяного судна в Сирию, Помпео после заседания Совета Безопасности ООН заявил:
«Если это судно направляется в Сирию, мы сделаем все возможное в рамках данных санкций, чтобы этого не допустить».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон, который обвиняет Тегеран в финансировании терроризма, выразил разочарование в связи с тем, что нефтяной танкер Grace 1 был освобождён властями Гибралтара.
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