Бразилиа, 21 августа 2019, 02:28 — REGNUM
Власти Бразилии запретили въезд в страну высокопоставленным чиновникам из правительства Венесулы. Об этом говорится в постановлении правительства.
«Это постановление устанавливает правило, запрещающее въезд в страну высокопоставленным лицам венесуэльского режима, которые своими действиями нарушают принципы и цели конституции Бразилии, демократии, достоинства и прав человека», — говорится в документе.
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Правило вступает в силу с 20 августа. Также МИД Бразилии подготовит конкретный список людей, которым запрещен въезд в страну. Этот список может в дальнейшем обновляться.