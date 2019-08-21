Гавана, 21 августа 2019, 02:10 — REGNUM
Нечеловеческие условия созданы для проживания мигрантов на южной границе Соединённых Штатов, написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в Twitter.
«Правительство Соединённых Штатов нарушает права человека в отношении тысяч мигрантов и криминализирует миграцию своей политикой нулевой терпимости», — заявил Паррилья.
Напомним, политика нулевой терпимости предполагает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций за малейшие правонарушения. Вашингтон проводит такую политику в отношении нарушителей миграционного законодательства.
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