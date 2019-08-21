Гавана, , 02:10 — REGNUM

Нечеловеческие условия созданы для проживания мигрантов на южной границе Соединённых Штатов, написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

«Правительство Соединённых Штатов нарушает права человека в отношении тысяч мигрантов и криминализирует миграцию своей политикой нулевой терпимости», — заявил Паррилья.

Напомним, политика нулевой терпимости предполагает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций за малейшие правонарушения. Вашингтон проводит такую политику в отношении нарушителей миграционного законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: мигранты гибнут в условиях сильной жары на границе Мексики и США