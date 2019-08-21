Вашингтон, , 01:32 — REGNUM

Официальное уведомление о продаже Тайваню 66 многофункциональных истребителей четвёртого поколения F-16 получил американский Конгресс от Госдепа, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США на брифинге.

Уточняется, что на Тайвань будут поставлены F-16C/D Block 70, запчасти и оборудование на сумму в восемь миллиардов долларов. Всё это, отмечают в Госдепе, соответствует действующему в Штатах «Закону об отношениях с Тайванем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах продать Тайваню несколько десятков F-16 стало известно ещё в марте 2019 г. В Госдепе отмечали, что это поможет американской стороне «укрепить национальную безопасность», так как поддержит Тайвань — против Китая.

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