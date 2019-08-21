Копенгаген, , 01:26 — REGNUM

Члены королевской семьи Дании проявили интерес к намерениям президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, сообщает газета Newsweek.

Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, которая является женой двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара, сочла идею Трампа купить Гренландию «комплиментом для острова». Она добавила, что только жители острова могут решать свою судьбу. Ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе, заявил, что готов поддержать тот вариант, за который выскажется большинство жителей Гренландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что в свое время интересовался возможностью приобрести Гренландию у Дании. По его словам, это было бы стратегически выгодным приобретением. В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается.

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