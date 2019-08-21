Каракас, , 01:20 — REGNUM

Присутствие российских военных кораблей в территориальных водах Венесуэлы якобы является нарушением суверенитета Боливарианской Республики, заявил американская марионетка Хуан Гуайдо, зимой 2019 года объявивший себя «временным президентом Венесуэлы» в эфире радиостанции Union Radio.

«Мы не одобряем визита российских военных кораблей в наши национальные территориальные воды ни в каком виде, это было бы нарушением суверенитета», — заявил он.

Проамериканский оппозиционер добавил, что визиты кораблей якобы являются неким «шоу», призванным показать, что у законно избранного правительства во главе с президентом Николасом Мадуро есть международная поддержка.

Читайте также:Москва и Каракас договорились о взаимных визитах военных кораблей

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега из Венесуэлы Владимир Падрино Лопес договорились о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты. Также главы оборонных ведомств России и Венесуэлы обсудили сотрудничество в военной и военно-технических сферах.

Читайте ранее в этом сюжете: Адмирал США высказался о возможном нападении на Венесуэлу