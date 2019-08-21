Кишинёв, , 00:59 — REGNUM

Конституционный суд Молдавии не стал пересматривать решение об избрании председателем КС депутата-социалиста Владимира Цуркана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, инстанция рассмотрела жалобу одной из судей КС Домники Маноле, которая попросила проверить, не были результаты голосования подтасованы.

Суд пришел к выводу, что результаты было невозможно подтасовать, и оснований для пересмотра решения нет.

На должность главы КС претендовали социалист Владимир Цуркан и выдвинутая правительством Любовь Шова. В итоге Цуркан набрал четыре голоса, а Шова — два. Премьер-министр Майя Санду раскритиковала избрание социалиста Цуркана, поскольку КС должен быть политически независимым органом.

Отметим, что председателем КС 19 августа был избран экс-депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан. Ранее парламент, правительство и Высший совет магистратуры сформировали новый состав КС Молдавии. Судьи назначаются на шестилетний срок.

Напомним, 26 июня все шесть судей КС Молдавии объявили об отставке. Конституционный суд Молдавии в последние годы был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство, Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть.

Лишь после того, как 14 июня Демпартия объявила о передаче власти законному новому руководству, а Плахотнюк покинул страну, Конституционный суд отменил свои решения.

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