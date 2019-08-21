Хартум, 21 августа 2019, 00:26 — REGNUM
Суверенный совет из 11 человек, под управлением которого будет находиться Судан в переходный период, сформирован, сообщил журналистам официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши.
По словам представителя ведомства, 21 августа члены совета примут присягу. Первым будет приведён к присяге глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан. Теперь Военный совет Судана будет распущен.
Напомним, формирование Суверенного совета стало возможным после решения военных и гражданской оппозиции разделить власть, чтобы позже провести выборы. Соответствующей договорённости удалось достичь 17 августа.
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20 августа обе ветки власти определились с кандидатурой главы Конституционного суда, которой стала Наамат Абдалла.
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