Вашингтон, , 22:44 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Джон Салливан

Ранее о планах американского лидера назначить Салливана на должность посла сообщило The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. После официального выдвижения кандидатуры назначение должно быть одобрено Сенатом США.

Напомним, в начале августа стало известно, что действующий посол США в России Джон Хантсман, занимающий должность с 2017 года, выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября.

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