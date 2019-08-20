* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:41 — REGNUM

Госсекретарь США Майк Помпео отчитался о ходе мирных переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 20 августа передает агентство Reuters.

Майк Помпео (cc) Gage Skidmore

«Переговоры идут хорошо. Но, в конце концов, всё зависит от того, что происходит на местах» , — сообщил Помпео.

Помпео отметил, что в ходе переговоров нужно учесть интересы «афганского правительства, других афганцев, которые не входят в афганское правительство, движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM )».

Читайте также: США возобновили переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)