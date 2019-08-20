Вашингтон, 20 августа 2019, 22:41 — REGNUM
Госсекретарь США Майк Помпео отчитался о ходе мирных переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 20 августа передает агентство Reuters.
Помпео отметил, что в ходе переговоров нужно учесть интересы «афганского правительства, других афганцев, которые не входят в афганское правительство, движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM )».
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