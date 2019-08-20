Бишкек, , 22:33 — REGNUM

В Первомайском районном суде киргизской столицы состоялись слушания по жалобе адвокатов экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о незаконности его задержания, пишет «24.kg».

Суд

По словам представителей защиты, начальник следственной группы Эркинбек Аширходжаев не смог объяснить, на каком основании бывший глава государства был задержан и почему постановление о принудительном приводе и задержании исполняли спецназовцы госкомитета нацбезопасности республики, а не представители органов внутренних дел.

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По итогам заседания судья Абдуразак Боромбаев вынес вердикт — в удовлетворении жалобы адвокатов Алмазбека Атамбаева отказать.

Свое решение судья обосновал тем, что экс-президент Киргизии был не задержан, а принудительно доставлен в органы дознания.

«А привод — обусловленная законом мера, и внешне он схож с задержанием или временным ограничением свободы», — подчеркнул судья Боромбаев.

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