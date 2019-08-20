Агридженто, Италия, , 22:29 — REGNUM

Прокуратура Агридженто (Сицилия) распорядилась в этот вторник, 20 августа, о конфискации испанского гуманитарного судна Open Arms и немедленной высадке порядка 90 мигрантов, которые продолжают оставаться на борту возле порта Лампедуза (Италия). Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia со ссылкой на итальянские СМИ. Прокурор Луиджи Патронаджио принял такое решение после проведения инспекции судна в сопровождении двух врачей.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация является взрывоопасной, нужно восстановить спокойствие и позаботиться о том, чтобы никто не пострадал», — сказал Патронаджио. Конкретное время высадки не назначено: известно, что она должна произойти этой ночью, а мигрантов доставят в центр первичного приема. Сегодня нескольких человек, бросившихся в воду в попытке достичь берега, уже спасла итальянская береговая охрана.

Ранее сообщалось, что на помощь застрявшим на Open Arms мигрантам должен выступить корабль испанского флота Audaz. Планировалось, что он преодолеет расстояние от Кадиса до итальянского острова Лампедуза за три дня, чтобы взять на себя заботу о пассажирах Open Arms и сопроводить судно в порт города Пальма на Майорке.