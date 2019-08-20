* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:25 — REGNUM

Спецпредставитель США Залмай Халилзад отправился в Катар и Афганистан для продолжения переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 20 августа передаёт агентство Reuters.

Террористы

О возобновлении переговоров по мирному урегулированию в Афганистане сообщил Государственный департамент США. Ранее Халилзад отчитался о ходе переговоров перед президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Дохе прошел восьмой раунд переговоров между представителями США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официальные власти Афганистана не были приглашены к участию в переговорах.

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