Елец, Липецкая область, , 21:50 — REGNUM

В городе Ельце (Липецкая область) объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Документы от кандидатов будут принимать с 26 августа по 13 сентября в администрации. Сейчас временно исполняющим обязанности главы муниципального округа является бывший начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Евгений Боровских.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый глава Ельца Сергей Панов ушёл в отставку по собственному желанию 26 июля — ради должности советника у врио главы региона Игоря Артамонова. Вслед за начальником в отставку ушёл его заместитель Дмитрий Попов.

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