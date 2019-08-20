Елец, Липецкая область, 20 августа 2019, 21:50 — REGNUM
В городе Ельце (Липецкая область) объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Документы от кандидатов будут принимать с 26 августа по 13 сентября в администрации. Сейчас временно исполняющим обязанности главы муниципального округа является бывший начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Евгений Боровских.
Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый глава Ельца Сергей Панов ушёл в отставку по собственному желанию 26 июля — ради должности советника у врио главы региона Игоря Артамонова. Вслед за начальником в отставку ушёл его заместитель Дмитрий Попов.
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