Санкт-Петербург, , 21:08 — REGNUM

На текущий ремонт дорог в Петербурге планируется дополнительно выделить 2,4 млрд рублей в рамках двухлетней адресной программы ремонта на 2019—2020 годы. Об этом сообщил 20 августа врио губернатора Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании в Смольном.

В 2019 году на ремонт дорог выделено 5 млрд рублей, на эти средства запланированы работы на 122 объектах. На 27 объектах работы уже завершены, ведутся работы на 35 адресах, до 1 ноября планируется приступить и выполнить дорожный ремонт еще на 60 адресах.

Согласно поручению президента РФ, к 2024 году 85% дорог должны быть приведены в нормативное состояние. В свою очередь, Александр Беглов дал поручение уже в 2020 году довести этот показатель в Петербурге до 71%.

Врио главы Петербурга также сообщил о перспективе перехода на трехлетние контракты с подрядчиками на выполнение текущего ремонта дорог.

«У нас уже сложился пул дорожных предприятий — у них хорошие технологии и хорошие материалы. Их город и будет поддерживать», — сказал Александр Беглов.

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