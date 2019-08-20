Ташкент, , 20:48 — REGNUM

Правительство Турции предоставило узбекским автоперевозчикам право загружаться в турецких портах в ходе обратных рейсов, сообщает МИД Узбекистана.

Как сообщает МИД Узбекистана, соответствующее постановление подписано 14 августа 2019 года президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Данные меры осуществляются в рамках практической реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанного 25 октября 2017 года в ходе визита президента Республики Узбекистан в Турецкую Республику», сообщает МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонний узбекско-турецкий товарооборот за четыре месяца этого года вырос на 30 процентов, также за последние полтора года вдвое увеличилось число совместных предприятий.