Аден, Йемен, , 20:45 — REGNUM

Сепаратисты Южного Йемена захватили военные базы «правительственной коалиции» в провинции Абьян, в 60 километрах на восток от Адена, 20 августа передаёт агентство Reuters.

«Южный переходный совет» уже взял под контроль столицу «правительственной коалиции» 11 августа, однако до недавнего времени сепаратисты не претендовали на территории за пределами Адена.

Провинция Абьян является родиной дважды свергнутого президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади.

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