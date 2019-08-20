Вашингтон, , 20:43 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Джона Салливана для назначения на должность посла Соединённых Штатов в России. Об этом 20 августа сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Отмечается, что после официального выдвижения кандидатуры Салливана главой государства его назначение должно быть одобрено американскими законодателями.

Джон Салливан с мая 2017 года является первым заместителем госсекретаря США. В апреле 2018 года был временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента до утверждения на этом посту Майка Помпео.

Салливан окончил Брауновский университет, получил степень доктора права в Колумбийском университете. В 1992 году был одним из юридических консультантов избирательной кампании Джорджа Буша. Позднее работал юрисконсультом в министерствах обороны и торговли США. В 2010—2016 годах руководил специальным правительственным комитетом по налаживанию экономических отношений между США и Ираком.

Напомним, в начале августа стало известно о намерениях действующего посла США в России Джона Хантсмана уйти в отставку. Сообщалось, что в письме, адресованном Дональду Трампу, он выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.

Информация о планах Хантсмана уйти в отставку до конца текущего года ранее уже появлялась в СМИ. Источники связывали это с его намерениями баллотироваться на пост губернатора штата Юта. Должность посла в России Хантсман занимает соктября 2017 года.

Ранее наиболее вероятным преемником Джона Хантсмана на этом посту СМИ называли спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна.